Таможня-гейт: Приглашены для дачи показаний Абылгазиев, Сулайманов, Айтматова

Государственный комитет национальной безопасности известил о том, что пригласит для дачи показаний всех людей, причастных к расследованию «Азаттыка».

Речь идет о депутатах Жогорку Кенеша Алтынбеке Сулайманове, Дуйшоне Торокулове, основателе движения «Умут 2020» Ширин Айтматовой, членах рабочей группы по проведению инаугурации президента Фариде Ниязове, Мухаммедкалые Абылгазиеве, Турдуназире Бекбоеве.

Кроме того, 2 декабря спецслужба пригласила для дачи показаний сотрудников «Азаттык Медиа» Мухаммедали Токтакунова и Ыдырыса Исакова. Токтакунов является сотрудником главного офиса «Азаттыка» в Праге. Исаков же отправился туда в командировку до февраля 2020 года.

«Азаттык Медиа» выражает готовность сотрудничать с правоохранительными органами в связи с последними журналистскими расследованиями, вызвавшими общественный резонанс. Вызванные в качестве свидетеля журналисты выражают готовность ответить на вопросы по скайпу, так как находятся за границей.

ГКНБ ведет расследование по статье «Покушение на убийство» Уголовного кодекса. На основании материалов журналистского расследования межведомственная следственная группа ведет досудебное разбирательство.

ГКНБ призывает граждан к сотрудничеству, дав официальные показания при наличии информации о должностных людях, причастных к коррупционным схемам в таможенных органах.

Источник: газета «Майдан.kg» №48 от 04.12.2019 / стр. 2, gezitter. org