Когда госпожа Роза будет вести себя в соответствии со своим статусом?

Стоит нам начать говорить о том, что у нас низкий уровень политической культуры, как некоторые политические деятели начинают спорить.
Но мы с огорчением вынуждены вновь констатировать вышеуказанное.
С тех пор как Роза Отунбаева ушла с должности президента, она не научилась вести себя как подобает экс-президенту, человеку ее статуса. В цивилизованных странах экс-президенты держатся вдалеке от политики и скандалов, демонстрируют свой уровень политической культуры. Создают фонд, читают доклады в учебных заведениях. А у нас?
К сожалению, обладающая статусом экс-президента Роза Исаковна вмешивается в политику, хотя ушла из власти, находится в центре скандалов.
В конце прошлой недели участвовала на мероприятии феминисток в Национальном музее изобразительных искусств, где демонстрировались постыдные места женщин, тем самым опорочив статус экс-президента. Возникает вопрос – почему госпожа Роза участвовала на мероприятии? Ведь мероприятие было направлено против национальных ценностей. Мало того, госпожа Роза заступилась за обнаженную женщину и обвинила всех, кто выступил против нее. Разве она не понимает, что этим она вызывает недовольство большинства? Или бывшая нпошница, экс-президент с западными взглядами сама была причастна к организации упомянутого «срама»?
Если феминисты так хотят информировать об ущемлении прав женщин, то могли бы это сделать без обнаженных частей тела…
Источник: газета «Майдан.kg» №48 от 04.12.2019 / стр. 8, gezitter. org
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