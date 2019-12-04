Скандал с контрабандными схемами. Алтынбек Сулайманов о своем допросе в ГКНБ

Депутат Жогорку Кенеша Алтынбек Сулайманов подтвердил знакомство с убитым китайским бизнесменом Айеркеном Саймаити.
Он прокомментировал 24.kg допрос в ГКНБ.
Алтынбек Сулайманов отметил, что не может сообщить подробности, поскольку дал подписку о неразглашении.
По его словам, на допросе следователи интересовались его связями с Айеркеном Саймаити.
«Да, я был с ним знаком, как с одним из многих рядовых предпринимателей, работающих на рынке «Кара-Суу». Познакомились 10 лет назад. Проблем у нас не было, не было и каких-то близких отношений. О чем я и проинформировал следствие», — сказал лидер фракции «Бир Бол».
Другой депутат парламента — Дуйшон Торокулов, тоже побывавший на допросе в ГКНБ, сообщил, что у него тоже спрашивали о знакомстве с Айеркеном Саймаити.
Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указано, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужденно уехал в Турцию. Там его и застрелили.
Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.
29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.
В ГКНБ на допрос ранее вызвали и самих журналистов «Азаттыка». Мухаммедали Токтакунов и Ыдырыс Исаков находятся в Праге, однако заявили, что готовы дать показания дистанционно.
Следствие также допросит инициатора создания движения «Умут-2020» Ширин Айтматову. Кроме того, на допрос придут члены рабочей группы по проведению инаугурации президента — экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, нынешний премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и управляющий делами президента и правительства Турдуназир Бекбоев.
24.kg
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