Депутат Адыл Жунус уулу скрыл от налоговой долю в горнодобывающей компании

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Адыл Жунус уулу скрыл в своих налоговых декларациях сведения о наличии бизнеса.
Об этом сообщает Factcheck.kg.
По данным сайта, в отчетах о доходах и имуществе, которые парламентарий сдавал в Госкадровую и Налоговую службы, не была указана доля владения в горнодобывающей компании ОсОО «Норсвест Майнинг Компани».
Журналисты проверили три декларации Адыла Жунус уулу — за 2015, 2016 и 2017 годы. Он указал только официальную зарплату, из имущества — автомобиль «Лексус GX470» 2006 года выпуска.
Намного больше имущества оказалось у близких родственников нардепа. У них три дома площадью 39, 70 и 716 квадратных метров, квартира в 66 квадратов, а также земли несельскохозяйственного назначения — три участка в 0,5, 1,9 и 0,2 гектара. И другие капитальные строения или сооружения площадью 2 тысячи 627 квадратных метров.
Согласно переданным в Налоговую службу отчетам, у Адыла Жунус уулу якобы нет никакого бизнеса, но это не соответствует действительности. -Factcheck.kg
Согласно базе данных Минюста и порталу OsOO.kg, депутат является единственным учредителем в ОсОО «Норсвест Майнинг Компани». Компания прошла перерегистрацию 14 августа 2017 года, когда Адыл Жунус уулу был депутатом Жогорку Кенеша.
«Совладельцев у фирмы двое. Помимо парламентария, ею владеет ОсОО «Грейт Норсвест Майнинг Компани». Основной вид деятельности — добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов», — говорится в сообщении.
За 2013-2018 годы эта организация выплатила в бюджет налогов и платежей на 13 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/136846/
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