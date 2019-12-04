Утеряны 117 тысяч паспортов старого образца в Кыргызстане — ГРС

Образцы документов 1994 года, удостоверяющих личность, выдавались гражданам до 2005 года, рассказал глава службы.
В Кыргызстане утеряно 117 тысяч паспортов образца 1994 года, сообщил глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов, отвечая на вопросы депутатов на заседании Жогорку Кенеша.
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Вице-спикер ЖК Аида Касымалиева отметила, что было много случаев подделки паспортов. Эту проблему подняли соотечественники на встрече с ней в Санкт-Петербурге.
Мамбетов заверил, что нынешние паспорта подделать невозможно, и напомнил, что гражданин получает документ, сдав биометрические данные.
По его словам, смена паспортов 1994 года не требовала лишних документов — новые выдавались на основе старых.
"Они (паспорта 1994 года) выдавались до 2005 года. Всего было изготовлено 3 миллиона экземпляров. 2 миллиона 883 тысячи прошли регистрацию в паспортных столах. Остальные 117 тысяч пропали", — рассказал Мамбетов.
Он добавил, что были факты, когда в паспортных столах терялось от 100 до 300 паспортов за раз.
sputnik.kg
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