Утеряны 117 тысяч паспортов старого образца в Кыргызстане — ГРС

Образцы документов 1994 года, удостоверяющих личность, выдавались гражданам до 2005 года, рассказал глава службы.

В Кыргызстане утеряно 117 тысяч паспортов образца 1994 года, сообщил глава Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов, отвечая на вопросы депутатов на заседании Жогорку Кенеша.

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Вице-спикер ЖК Аида Касымалиева отметила, что было много случаев подделки паспортов. Эту проблему подняли соотечественники на встрече с ней в Санкт-Петербурге.

Мамбетов заверил, что нынешние паспорта подделать невозможно, и напомнил, что гражданин получает документ, сдав биометрические данные.

По его словам, смена паспортов 1994 года не требовала лишних документов — новые выдавались на основе старых.

"Они (паспорта 1994 года) выдавались до 2005 года. Всего было изготовлено 3 миллиона экземпляров. 2 миллиона 883 тысячи прошли регистрацию в паспортных столах. Остальные 117 тысяч пропали", — рассказал Мамбетов.

Он добавил, что были факты, когда в паспортных столах терялось от 100 до 300 паспортов за раз.

sputnik.kg