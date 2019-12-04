Врач ЦСМ №12 отказалась выписывать рецепт на обезболивающие для умирающей девочки

В Бишкеке врач Центра семейной медицины №12 отказалась выписывать рецепт на получение обезболивающих, предназначавшихся ребенку, больному раком в терминальной стадии.
Лишь после звонка директора Первого детского хосписа рецепт на препарат был выписан.
Как сообщила на своей странице в Facebook директор хосписа Ольга Труханова, инцидент произошел вчера, 3 декабря.
"2 декабря к нам в хоспис перевели из онкологии паллиативную девочку, Алине 11 лет. Девочка приписана к ЦСМ №12, который располагается в жилмассиве "Арча-Бешик". Как и полагается, с утра мама, взяв выписку из онкологии, направилась в ЦСМ, чтобы получить рецепт на обезболивающие. Мама вернулась в хоспис в 12:40 без препарата и рецепта, так как выписывать рецепт в ЦСМ №12 отказались", - сообщила Ольга Труханова.
По ее словам, медсестра хосписа позвонила врачу ЦСМ №12, чтобы узнать, по какой причине маме девочки не дали рецепт, на что не получила ответа. При этом врач сказала медсестре, кто она такая, чтобы указывать, кому и что выписывать.
Через 10 минут и Ольга Труханова позвонила тому же врачу:
- Скажите, пожалуйста, а по какой причине вы отказались выписывать обезболивающие ребенку в терминальной стадии?
- У нас есть протокол!
- Какой протокол, при чем здесь протокол? Вам принесли выписку, где черным по белому написано о состоянии ребенка, и вы не имеете права отказывать в выписке рецепта!
- Мы не отказали, у нас есть протокол.
- Ну так расскажите, что у вас за протокол?
- Я сейчас не могу сказать, что за протокол.
- Если вы не выписываете ребенку обезболивающие, то я звоню в Минздрав, чтобы они рассказали, о каком протоколе вы все твердите и бездействуете.
- Не нужно звонить, мы выпишем вам рецепт.
"Вот из-за таких безграмотных, бесчеловечных врачей мама потеряла последние часы, самое драгоценное время, которое она могла провести с ребенком. В 14:50 Алиночка умерла, слава богу, мама была рядом, успела.
Страшно представить, сколько вот такие горе-доктора отправляют больных без рецепта домой, и ведь больше к ним не вернутся за рецептом. Человек будет умирать в страшных болях, муках, и все потому, что кому-то все равно...
Сколько это может продолжаться? Сколько людей еще должны умирать как в пытках?" - заключила директор хосписа.
Она также добавила, что ребенок ушел без мучений. В хосписе были все нужные препараты.
kaktus.media
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