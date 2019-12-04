Врач ЦСМ №12 отказалась выписывать рецепт на обезболивающие для умирающей девочки

В Бишкеке врач Центра семейной медицины №12 отказалась выписывать рецепт на получение обезболивающих, предназначавшихся ребенку, больному раком в терминальной стадии.

Лишь после звонка директора Первого детского хосписа рецепт на препарат был выписан.

Как сообщила на своей странице в Facebook директор хосписа Ольга Труханова, инцидент произошел вчера, 3 декабря.

"2 декабря к нам в хоспис перевели из онкологии паллиативную девочку, Алине 11 лет. Девочка приписана к ЦСМ №12, который располагается в жилмассиве "Арча-Бешик". Как и полагается, с утра мама, взяв выписку из онкологии, направилась в ЦСМ, чтобы получить рецепт на обезболивающие. Мама вернулась в хоспис в 12:40 без препарата и рецепта, так как выписывать рецепт в ЦСМ №12 отказались", - сообщила Ольга Труханова.

По ее словам, медсестра хосписа позвонила врачу ЦСМ №12, чтобы узнать, по какой причине маме девочки не дали рецепт, на что не получила ответа. При этом врач сказала медсестре, кто она такая, чтобы указывать, кому и что выписывать.

Через 10 минут и Ольга Труханова позвонила тому же врачу:

- Скажите, пожалуйста, а по какой причине вы отказались выписывать обезболивающие ребенку в терминальной стадии?

- У нас есть протокол!

- Какой протокол, при чем здесь протокол? Вам принесли выписку, где черным по белому написано о состоянии ребенка, и вы не имеете права отказывать в выписке рецепта!

- Мы не отказали, у нас есть протокол.

- Ну так расскажите, что у вас за протокол?

- Я сейчас не могу сказать, что за протокол.

- Если вы не выписываете ребенку обезболивающие, то я звоню в Минздрав, чтобы они рассказали, о каком протоколе вы все твердите и бездействуете.

- Не нужно звонить, мы выпишем вам рецепт.

"Вот из-за таких безграмотных, бесчеловечных врачей мама потеряла последние часы, самое драгоценное время, которое она могла провести с ребенком. В 14:50 Алиночка умерла, слава богу, мама была рядом, успела.

Страшно представить, сколько вот такие горе-доктора отправляют больных без рецепта домой, и ведь больше к ним не вернутся за рецептом. Человек будет умирать в страшных болях, муках, и все потому, что кому-то все равно...

Сколько это может продолжаться? Сколько людей еще должны умирать как в пытках?" - заключила директор хосписа.

Она также добавила, что ребенок ушел без мучений. В хосписе были все нужные препараты.

kaktus.media