Куда обращаться по вопросам землепользования в Бишкеке — контакты

Мэрия столицы рассказала, куда обращаться, если возникнут вопросы по использованию земли и строительству на муниципальной территории.



Бишкекчане могут проконсультироваться по вопросам землепользования и строительства в профильном управлении, сообщила пресс-служба мэрии.

Управление землепользования и строительства находится в доме № 57 в микрорайоне "Тунгуч". Работает с 8:30 до 17:30. Записаться можно по номеру (0312) 975-122.

По данным мэрии, вчера глава управления Талантбек Иманакун уулу лично проконсультировал 12 человек. В основном задавали вопросы по разрешению на установку киосков, павильонов, точек быстрого питания. Некоторые пришли за разъяснением причин демонтажа их имущества на муниципальной земле.

sputnik.kg