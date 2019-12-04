Куда обращаться по вопросам землепользования в Бишкеке — контакты

Мэрия столицы рассказала, куда обращаться, если возникнут вопросы по использованию земли и строительству на муниципальной территории.
Бишкекчане могут проконсультироваться по вопросам землепользования и строительства в профильном управлении, сообщила пресс-служба мэрии.
Управление землепользования и строительства находится в доме № 57 в микрорайоне "Тунгуч". Работает с 8:30 до 17:30. Записаться можно по номеру (0312) 975-122.
По данным мэрии, вчера глава управления Талантбек Иманакун уулу лично проконсультировал 12 человек. В основном задавали вопросы по разрешению на установку киосков, павильонов, точек быстрого питания. Некоторые пришли за разъяснением причин демонтажа их имущества на муниципальной земле.
sputnik.kg
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