Солнечно и тепло — погода в Бишкеке 4 декабря

В ночь на четверг осадков в столице не будет, термометры покажут 0...+2. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В среду, 4 декабря, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 11-13 градусов тепла, в ночь на четверг будет 0...+2.



sputnik.kg