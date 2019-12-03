В Токмоке милиционер совершил ДТП — вероятно, был пьян. 

Ночью 2 ноября тонированные "Жигули" с российскими номерами выехали на полосу встречного движения и столкнулись с Toyota Camry.
В Токмоке пьяный мужчина совершил дорожно-транспортное происшествие, позже выяснилось, что он является сотрудником милиции, сообщил корреспонденту Sputnik пострадавший Эмиль Рысбаев.
Инцидент произошел ночью 2 ноября на дороге между и 1-м и 3-м микрорайонами. Тонированные "Жигули" с российскими госномерами протаранили Toyota Camry.
"Автомобиль выехал на встречную полосу и направлялся прямо на мою машину. Я успел притормозить, чтобы избежать столкновения, но "Жигули" все равно врезались. Из них вышел пьяный мужчина, который представлялся разными именами и обещал восстановить мое авто в течение недели. Я забрал у него паспорт. Позже стало известного, что это сотрудник ОВД Токмока Кенеш Нарынов", — рассказал Рысбаев.
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Виновник аварии, по словам пострадавшего, уже месяц избегает встреч с ним и каждый день обещает, что скоро отремонтирует поврежденную машину.
В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что запечатленный на видео 31-летний Кенеш Нарынов является сотрудником ОВД Чуйского района. Начато служебное расследование, по итогам которого произошедшему будет дана юридическая оценка.
sputnik.kg
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