Новогоднее оформление Бишкека обошлось в 5 млн сомов

На площади Ала-Тоо и в парке «Ынтымак» уже установили новогодние ели

Новогоднее оформление Бишкека обошлось мэрии в 5 млн сомов. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Напомним, на днях в центре города установили елку высотой 27 метров и диаметром 12 метров, которая будет стилистически поддерживать основную идею новогоднего оформления всей площади Ала-Тоо и выполнена в одном стиле. Концепция оформления столицы носит название«Новогодний подарок». Новогодняя елка будет обернута красной лентой с бантами в виде подарка. Украшать ель будут светодиодным дюралайтом в виде кружева, традиционными елочными шарами и снежинками.

Помимо новогодней елки, на центральной площади будут установлены объемные цифры «2020», инсталляция праздничного подарка с сыром, сани и другие декорации.

Горожан и гостей столицы будет встречать красочная инсталляция с оленями.

В этом году, помимо традиционной елки на центральной площади Ала-Тоо, бишкекчан будет радовать еще одна – в новом парке «Ынтымак» на Южной магистрали. МП «Бишкексвет» уже начало установку. Новая 12-метровая елка изготовлена в цехе предприятия из толстостенного металла, а ветки выполнены из экологически чистого материала с высокой стойкостью к различным видам щелочи и возгораниям.

Перед входной аркой парка будут установлены объемные цифры «2020» с внутренней подсветкой, выполненные в виде сыра, и декоративными елками. На главных центральных аллеях парка в хаотичном порядке будут расположены металлические шары в виде елочных игрушек, олени и сани.

VESTI.KG