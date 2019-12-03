В Таласе изнасиловали 16-летнюю девушку

Двое подозреваемых после задержания отпущены под домашний арест

В Таласе изнасилована 16-летняя девушка. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе УВД Таласской области.

Инцидент произошел в ночь с 23 на 24 ноября. По данному факту задержаны подозреваемые.

- Заявление от родителей девушки поступило 24 ноября, - пояснили в милиции. – По данному факту задержаны двое подозреваемых 18 и 16 лет.

По данным УВД, девушка учится в одном из профессиональных лицеев города Талас.

Подозреваемые находятся под домашним арестом. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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