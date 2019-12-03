В Ноокате задержана сотрудница УОБДД по подозрению в вымогательстве.

В Службу внутренних расследований МВД обратился гражданин, который просил принять меры в отношении сотрудницы УОБДД Ноокатского района, вымогавшей у него деньги.

В Ноокатском районе Ошской области задержана сотрудница Управления обеспечения безопасности дорожного движения по подозрению в вымогательстве взятки, сообщила пресс-служба МВД КР.

30 ноября текущего года в Службу внутренних расследований МВД обратился гражданин М. М., который просил принять меры в отношении сотрудницы УОБДД Ноокатского района.

"По словам заявителя, она уже получила две тысячи сомов за нарушение ПДД и продолжает вымогать еще восемь тысяч, отобрав у водителя паспорт. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР, начато досудебное производство", — говорится в сообщении.

Во вторник, 3 декабря, сотрудники СВР МВД с участием следователя Финпола при получении пяти тысяч сомов задержали младшего инспектора УОБДД Ноокатского района старшину милиции К. З.

sputnik.kg