В Ноокате задержана сотрудница УОБДД по подозрению в вымогательстве. 

В Службу внутренних расследований МВД обратился гражданин, который просил принять меры в отношении сотрудницы УОБДД Ноокатского района, вымогавшей у него деньги.
В Ноокатском районе Ошской области задержана сотрудница Управления обеспечения безопасности дорожного движения по подозрению в вымогательстве взятки, сообщила пресс-служба МВД КР.
30 ноября текущего года в Службу внутренних расследований МВД обратился гражданин М. М., который просил принять меры в отношении сотрудницы УОБДД Ноокатского района.
"По словам заявителя, она уже получила две тысячи сомов за нарушение ПДД и продолжает вымогать еще восемь тысяч, отобрав у водителя паспорт. Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 326 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР, начато досудебное производство", — говорится в сообщении.
Во вторник, 3 декабря, сотрудники СВР МВД с участием следователя Финпола при получении пяти тысяч сомов задержали младшего инспектора УОБДД Ноокатского района старшину милиции К. З.
sputnik.kg
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