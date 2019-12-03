По предварительным данным, мужчины попали под оползень. Его общая площадь составляет 12 миллионов 825 тысяч кубометров.
К поискам пропавших сотрудников компании "Кумтор" подключились альпинисты, сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.
Утром 1 декабря на территории золоторудного месторождения пропали двое мужчин, которые работали в ночную смену. Согласно предварительной информации, они попали под оползень: мастер горного отдела Ишенбеков пытался выехать с участка на служебном пикапе и, вероятно, после получения сигнала о немедленной эвакуации, забрал машиниста бульдозера Жунушова.Был создан штаб по поиску пропавших.
"На месте происшествия сейчас заняты 18 единиц тяжелой техники, работают 94 спасателя, кинологи и сотрудники "Кумтора". Кроме того, к поискам подключились альпинисты", — сообщили в МЧС.
Отмечается, что общая площадь сошедшего оползня составляет 12 миллионов 825 тысяч кубических метров — 450 метров в длину, 570 метров в ширину и 502 метра в высоту.
sputnik.kg
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