Отунбаева раскритиковала министра за увольнение Джангарачевой

В своем обращении экс-президент Роза Отунбаева раскритиковала министра культуры, информации и туризма за увольнение директора музея ИЗО Миры Джангарачевой.

— В соцсетях разбушевались те, кто отстаивает наши традиционные нравы и ценности. Молодой министр стушевался и указал директору музея Мире Джангарачевой на выход вместо того, чтобы разобраться и сделать выводы. Остановитесь, господа! У вас, может, есть административная сила, но есть и общественный глас и женская солидарность: выставка посвящена всем проблемам женщин, посвящена борьбе с насилием в отношении женщин. Что вы, Минкультуры, все правительство, сделали в решении этой проблемы? — написано в обращении Отунбаевой.

Экс-президент отметила, что искусство бывает разным, иногда очень скандальным и привела следующий пример:

— Выставочных скандалов на свете немало: и на Западе, и на Востоке. Какой обструкции подвергли Эйфелеву башню, мы можем себе только вообразить. А вспомните фильм «Первый учитель» Андрея Кончаловского по Чингизу Айтматову с обнаженной Натальей Аринбасаровой. Как бурлила тогда наша страна!

Отунбаева отмечает, что, да, как зритель она согласна, что там есть там сюжеты, которые нашему менталитету и жизни непонятны, чужды, эта тема не актуальна для нас, и что надо обсуждать предварительно концепт выставки.

Протестующие против мероприятия в музее изобразительных искусств 2 декабря вышли на акцию протеста перед Минкультуры, информации и туризма с требованиями увольнение с должности Миры Джангарачевой, объявления выговора премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым министру культуры, информации и туризма и прекращения феминале в музее.

После этого Мира Джангарачева написала заявление об уходе с должности, которое подписал министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.

Перед этим Министерство культуры, информации и туризма выразило свою позицию по проведенному в музее изобразительных искусств мероприятию с демонстрацией обнаженного тела, отметив, что против такого мероприятия, что реальное воплощение экспозиции весьма далеко от заявленной темы "защиты прав женщин".

Источник: «Азаттык», gezitter.org