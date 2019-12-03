Назира Бегим, журналист: Розу Отунбаеву, поддержавшую оголившихся и вывесивших в музее свое нижнее белье, надо лишить статуса экс-президента!»

Не верьте западным «дерьмократам!»

Это заблудшие, которые появились на горе кыргызам! Активизируется силы, которые стараются впитать в кыргызов западную идеологию. Решила поделиться с вами итогами моих последних наблюдений и предлагаю в дальнейшем взять в свои руки усилия, направленные против них.

Кто агенты Америки?

Не трудно распознать американских агентов. Они критикуют партнеров Кыргызстана, таких как Россия, Казахстан и другие соседние государства, стараясь навязать свое мнение. Кроме того, всегда прикрываются темами прав человека и свободы слова.

Что такое права человека и каково их место в Кыргызстане?



В последнее время возникло такое понятие, как «гендерное равенство», о котором не слышали наши предки. Это равенство мужчин и женщин. Агенты успели до этого времени впитать это понятие в сознание общества, создать конкуренцию между женщиной и мужчиной, противопоставить их друг другу. Сейчас отдельные женщины ведут себя агрессивно, говоря «мои права такие же, как у тебя», перебивают мужчин, спорят с ними, оспаривают почетное место. Кыргызский народ сыздавна проявлял к женщинам уважительное отношение, более того, женщина управляла народом. Поэтому живущие по аморальным грязным понятиям отдельные НПОшники, прозападники пусть не учат нас, как надо относиться к женщине!

Радио «Азаттык» и «свобода слова» представителей НПО

В Америке, которая гордо заявляет о себе как «оплоте демократии», есть верховенство закона, который выполняется неукоснительно. Свобода слова не означает городить что попало, это не означает пороть чушь, которая может создать угрозу нации и нарушить согласие в народе! У свободы слова должна быть граница и место. У нас полно таких долдонов, которые дают повод для раскола общества, своими речами раскалывают народ на два лагеря. Простой народ желает, чтобы таких смутьянов задерживали и привлекали к ответственности. По желанию большинства народа правоохранительные органы тоже призывает к порядку таких сеющих смуту людей. Однако когда они переходят через край и начинают создавать угрозу нации, их берут за шкирку и сажают. В таких случаях сразу выскакивает все те же НПО, «Азаттык» и питающиеся помоями Америки активисты и начинают голосить: «Кокуй, посадили героя, он был символом свободы слова»! Они делают это, чтобы отработать полученные на «свободу слова» гранты. Последний пример — блогер по имени Афтандил. Блогером его назвать язык не поворачивается. Неизвестно, в чем он подвизался до этого времени. Никто не знал его как блогера. Открыл страницу «Беспредел», очернял кого придется, выпускал компромат, потом вымогал деньги, чтобы этот самый компромат удалить, за счет этого и жил. Этим тоже надо напоминать про порядок и дозволенные границы!

Демократия «свободы слова и вседозволенности»

Помимо тех, кто не может обуздать свой язык, появилась группа, которая не может справиться с собой. Это феминисты. Или «ангелы», защищающие права женщин. Если помните, именно эти двуногие животные весной, а именно, 8 марта, провели в Бишкеке парад геев и лесбиянок. В нем участвовали наши довольно известные персоны наподобие Равшана Жээнбекова, они пошли в параде, взявшись за ручки с геями. Простой народ даже не понял, что случилось, но был шокирован. Настолько распространились их корни, каждый поднимает разные темы, прикрывается различными темами, а по сути они ведут совместные усилия. Чтобы втереться в доверие народа, поднимают перед обществом злободневные вопросы коррупции, прав человека, судебной реформы.

Действительно, поднимаемые ими вопросы правильны и актуальны. Однако они привлекают к себе внимание общества такими темами, а между делом впихивают негативные черты и понятия. Это как протянуть мясо, а в промежутке впихнуть салат. После весеннего гей-парада 25 ноября собрались на митинг под названием «Реакция». Они объявили себя «балкончиками», «креативной молодежью», «культурными» и «образованными». возглавляли их все те же американские агенты. Дочь известного нашего писателя Чингиза Айтматова, которая не желает говорить на кыргызском, выступает, как бы радея за судьбу кыргызов. Однако, когда она была депутатом, не показывала свое радение за народ. Заступалась только за тех, кто пропагандирует геев и лесбиянок, говоря, что на них нельзя оказывать давление, вызвав негодование народа. Больше ничем она не запомнилась. Теперь НПОшники вместе с прозападными «балкончиками» перешли к организации митингов. В требованиях не могут подняться выше личных обид, одни радикальные призывы. Название движения — «Умут 2020». В действительности народ не возлагает надежд на таких «балкончиков»-молокососов. Прихожу к мысли, что они, возможно, надеются на большие-большие гранты из Америки.

Вышедшие 25 ноября на митинг феминисты, «балкончики» и активисты-НПОшники организовали мероприятие в музее имени Гапара Айтиева. В таком свято чтимом месте, как музей, они вывесили свое нижнее белье, разделись догола, преподнеся это как «плоды демократии» и «свободу женщин». Такое вызывающее брезгливость мероприятие посетила экс-президент Роза Отунбаева. Вместо того чтобы как мать нации определенного периода нашей истории, как женщина сказать «прекратите, молодежь, это не соответствует нашим традициям», она их вдохновляла, скалила зубы и снималась с ними на камеру. За то, что участвовала в таком грязном деле, Отунбаева должна быть наказана народом. За то, что участвовала в мероприятии, несущем угрозу будущему поколению, предлагаю лишить Розу Отунбаеву статуса экс-президента.

Считаю, что если потребуется, необходимо для этого собрать подписи и проводить соответствующие действия. Если сегодня останемся безучастными, то завтра, вполне возможно, станем жить по их идеологии. Наше общество должно готовить не геев-лесбиянок, а храбрых сердцем баатыров. Для этого я и все мы должны создать условия! Вот вам доказательство единой основы американских прихвостней, их грязной цели! Не все, кто бьет себя в грудь, говоря о свободе слова и демократии, являются героями. Их основная цель — уничтожение нации! На это они получают гранты в крупной сумме.

Судьбу нашей страны прозападники и «балкончики» решить не могут. Издревле у кыргызов были вышедшие из народа, из села азаматы, которые защищали честь народа и несли ношу народа. Выросшие на балконе, не умеющие связать двух слов на родном языке манкурты ничего сделать не могут. Поэтому надо консолидироваться против такой диверсии. Если во второй раз проведут гей-парад или мероприятие с обнаженкой и вывешиванием нижнего белья, то давайте их прогоним, нахлобучив им на головы их голубые трусы! Нам такие феминисты и «дерьмократы» не нужны! Мы, кыргызские девушки, знаем свое место. Мой кыргызский народ высоко ставил место женщины в обществе. Поэтому давайте не допускать реализации целей тех, кто живет по таким грязным понятиям.

Давайте консолидироваться, азаматы и лучшие представители нации! Не будем поддаваться призывам «дерьмократов»!

С уважением, Назира Бегим

Источник: Кyrgyztoday, gezitter.org