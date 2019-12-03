Как будет выглядеть четырехэтажная пристройка к зданию мэрии Бишкека — эскизы

К пристройке примкнет паркинг на 26 автомобилей. Внутри будет 24 помещения, грузовые и пассажирские лифты.

Мэрия Бишкека распространила эскизы пристройки, которую планируется возвести к зданию муниципалитета.

2 декабря состоялась планерка мэра Азиза Суракматова с руководителями городских служб. В частности, был рассмотрен проект пристройки к зданию мэрии, подготовленный "Бишкекглавархитектурой".

Мэрия Бишкека распространила эскизы пристройки, которую планируется возвести к зданию муниципалитета.

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Пристройка будет четырехэтажной. По плану в здании предусмотрены 24 помещения, конференц-зал, грузовые и пассажирские лифты. К нему также примкнут паркинг на 26 автомобилей (с двусторонним заездом) и гостевая парковка на 18 машин. Площадь пристройки — 1 268 квадратных метров.

Мэрия уточнила, что решение о возведении пристройки принято "из-за нехватки помещений для полноценной работы, особенно во время сессий Бишкекского городского кенеша".

Здание столичной мэрии было построено в 1950-х годах. В советское время там тоже располагался муниципалитет — Фрунзенский горисполком.

sputnik.kg