В Казахстане перевернулся автобус с 35 пассажирами, погибли 7 человек

Пострадали 14 человек. МВД республики сообщает, что водитель не справился с управлением на скользкой трассе.

В Казахстане перевернулся автобус с 35 пассажирами, сообщает Sputnik Казахстан.

ДТП произошло сегодня, 3 декабря, в 5:25 на 85-м километре трассы Кызылорда — Кумколь.

Погибли семь человек, пострадали 14. МВД республики отмечает, что водитель не справился с управлением из-за гололеда.

Организован оперативный штаб, проводятся аварийно-спасательные работы.



sputnik.kg