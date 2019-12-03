В Казахстане перевернулся автобус с 35 пассажирами, погибли 7 человек

Пострадали 14 человек. МВД республики сообщает, что водитель не справился с управлением на скользкой трассе.
В Казахстане перевернулся автобус с 35 пассажирами, сообщает Sputnik Казахстан.
ДТП произошло сегодня, 3 декабря, в 5:25 на 85-м километре трассы Кызылорда — Кумколь.
Погибли семь человек, пострадали 14. МВД республики отмечает, что водитель не справился с управлением из-за гололеда.
Организован оперативный штаб, проводятся аварийно-спасательные работы.
sputnik.kg
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