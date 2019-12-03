«Йогурт, теплые носки и телефон». Письма из детдомов Кыргызстана Деду Морозу

Исполнить новогодние пожелания детей-сирот и малышей из малоимущих семей может каждый желающий

В Кыргызстане началась благотворительная акция «Письма Деду Морозу», благодаря которой каждый желающий сможет устроить праздник детям-сиротам и детям из малоимущих семей, сделав им подарок.

Для того чтобы стать Дедом Морозом, необходимо открыть сайт, где опубликованы письма детей из различных детских домов, школ-интернатов и социальных центров.

В письмах дети, как правило, просят теплую одежду, сладости, банные наборы. А некоторые ждут на праздник смартфоны определенной марки, AirPods (наушники), беспроводные колонки и т.п.

Организаторами традиционной акции выступает общественный фонд «Прав защиты детей-сирот».

VESTI.KG

