«Йогурт, теплые носки и телефон». Письма из детдомов Кыргызстана Деду Морозу

Исполнить новогодние пожелания детей-сирот и малышей из малоимущих семей может каждый желающий
В Кыргызстане началась благотворительная акция «Письма Деду Морозу», благодаря которой каждый желающий сможет устроить праздник детям-сиротам и детям из малоимущих семей, сделав им подарок.
Для того чтобы стать Дедом Морозом, необходимо открыть сайт, где опубликованы письма детей из различных детских домов, школ-интернатов и социальных центров.
В письмах дети, как правило, просят теплую одежду, сладости, банные наборы. А некоторые ждут на праздник смартфоны определенной марки, AirPods (наушники), беспроводные колонки и т.п.
Организаторами традиционной акции выступает общественный фонд «Прав защиты детей-сирот».
VESTI.KG
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