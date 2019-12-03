Военнослужащий МВД стал чемпионом мира по кикбоксингу

Военнослужащий Военной службы внутренней безопасности МВД стал чемпионом мира по кикбоксингу. Об этом сообщает пресс-служба Военной службы внутренней безопасности МВД.

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30 ноября 2019 года командир группы по видам единоборства Военной службы внутренней безопасности МВД Кыргызской Республики старший лейтенант Авазбек Аманбеков в финальном поединке чемпионата мира по кикбоксингу, который проходит в Анталье (Турция), стал чемпионом мира в весовой категории 57 кг.

МВД перечислило достигнутые победы мастера спорта международного класса Кыргызской Республики по кикбоксингу Авазбека Аманбекова:

Чемпионат мира по кикбоксингу - 2013 г. (Турция, Анталья,1-е место);



Кубок мира по кикбоксингу- 2014 г. (Россия, Анапа, 1-е место);



чемпионат Азии по кикбоксингу - 2015 г. (Индия, Пуна, 2-е место);



чемпионат мира по кикбоксингу - 2015 г. (Сербия, Белгород, 2-е место);



чемпионат мира по ушу сань-да - 2015 г. (Индонезия, Джакарта, 3-е место);



Кубок мира по ушу сань-да - 2016 г. (Китай, Сиань, 1-е место);



чемпионат Азии по кикбоксингу - 2017 г. (Туркменистан, Ашхабад, 1-е место) ;



Азиаские игры в помещениях Туркменистан - 2017 г. (Туркменистан, Ашхабад, 1-е место);



чемпионат Азии по кикбоксингу, 2018 г. (Чолпон-Ата 1-е место);



чемпионат мира по кикбоксингу, 2019 г. (Босния, Сараево, 1-е место).



Справка

Авазбек Аманбеков родился 16 апреля 1991 года в Оше, окончил среднюю школу №57 в Бишкеке с золотою медалью в 2009 году.

В 2014 году окончил Кыргызскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция".

В ряды Вооруженных сил Кыргызской Республики призван в мае 2016 года.

В настоящее время проходит действительную военную службу на должности командира группы по видам единоборств в войсковой части 714 Военной службы внутренней безопасности МВД. Женат.

Получил благодарность от премьер-Министра Кыргызской Республики в 2017 году.

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