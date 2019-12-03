До 10 градусов тепла — погода в Бишкеке 3 декабря

В ночь на среду осадков в столице не будет, термометры покажут 0...+2. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

Во вторник, 3 декабря, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 8-10 градусов тепла, в ночь на среду будет 0...+2.

sputnik.kg