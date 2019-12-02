Сжигание казахского угля на ТЭЦ г. Бишкек является основной причины смога в столице КР

Бишкек, "Саясат. kg". Смог может образоваться, при любых природных и климатических условиях, в крупных городах и индустриальных центрах с сильным загрязнением воздуха.

Смог (smog от слов smoke (дым) и fog (туман)-чрезмерное загрязнение вредными веществами, выделенными в результате работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками при определённых погодных условиях.

Смог может образоваться, при любых природных и климатических условиях, в крупных городах и индустриальных центрах с сильным загрязнением воздуха.

Основные загрязняющие химические вещества:

Оксиды азота. Они образуются при сжигании топлива из-за деятельности ТЭС, ТЭЦ, металлургии и других областей промышленного производства. Также на появление оксидов азота влияют выхлопные газы.

Взвешенные частицы PM2.5. Это мельчайшие частицы пыли, сажи, золы и других загрязнений, которые мы не можем увидеть невооруженным глазом.

Летучие органические соединения. Это пары красок, растворителей, бензина и прочих токсичных веществ.

Фотохимический смог представляет собой аэрозоль, возникающий при воздействии солнечного света на оксиды азота, углеводороды и летучие органические соединения, которые можно обнаружить в выхлопных газах и выбросах заводов и электростанций.

В результате смог имеет светло-коричневую окраску.

31 января 2019 г. на пресс-конференции заведующий кафедрой метеорологии, экологии и охраны окружающей среды КРСУ Андрей Подрезов заявил, что “В образовании смога в Бишкеке основную роль играют не автомобили, а печи ТЭЦ и частного сектора. Резкий рост загрязнения воздуха начался с 14 ноября, когда выпал снег, на полную мощь заработала ТЭЦ и начал отапливаться частный сектор”. Андрей Подрезов добавил, что “Превышение ПДК достигало 17,5 раза и такая обстановка длилась до окончания отопительного сезона. На загрязнение воздуха влияет автомобильный транспорт, но выбрасывает небольшое количество взвешенных частиц.

В образовании смога в городе есть два основных источника-ТЭЦ г. Бишкек и печки частного сектора. Смог образуется при низкой температуре воздуха и в безветренную погоду. Холодный воздух выдавливает теплый вверх, а печи частного сектора невысокие, дым выходит не такой нагретый, не может подняться, упирается в теплый воздух и растекается над городом. Трехсотметровая труба ТЭЦ позволяет выбросить дым выше, но тем не менее уровень загрязнения остается высоким”.

За последние 7 лет ОАО “Электрические станции” на ТЭЦ г . Бишкек закупали и закупают казахский уголь ОсОО “Прогресс Компани” и ОсОО “Рассвет Компани”, из Шубаркольского угольного месторождения. С 2013 по 2017 годы на тепловую станцию импортный уголь в объеме от 630 до 900 тыс. тонн поставляли кыргызские посреднические фирмы ОсОО “Прогресс Компани” и ОсОО “Рассвет Компани”.

В 2018 г. казахский уголь из Шубарколя в объеме 400 тыс. тонн поставляла отечественная компания ОсОО “Рассвет Компани”. В ОЗП 2019-2020 гг. поставляет казахский уголь из Шубаркольского угольного месторождения в объеме 400 тыс. тонн посредническая казахская фирма ТОО “КонтактУглеПром”. Казахская фирма представила Протокол испытаний № С-683 от 30 мая 2019 г. угля марки Д АО “Шубарколь комир”, где зафиксирована-Группа взрывоопасности пыли углей-Группа-4. Взрывоопасность пыли-высокая. Выход летучих веществ составляет-47,23%.

Все кыргызские бурые и каменные угли северных и южных регионов, имеют выход летучих веществ 28-38%. И они не представляют угрозу взрыва угольной пыли, при промышленных сжиганиях местного твердого топлива в котлоагрегатах ТЭЦ г. Бишкек. Импортный уголь, при сжигании на ТЭЦ г. Бишкек, имеет высокую концентрацию выхода летучих веществ и поэтому имеет прямое влияния на выбросы вредных веществ и является основным источником образования смога в столице республики. Так как казахский уголь используется на старых котлоагрегатах и турбогенераторах советского производства на тепловой станции, то техника и технология позволяет улавливать вредные выбросы 93-94%. При промышленном сжигании 1 млн.200 тыс. тонн на ТЭЦ, то выбросы из выхлопных труб составит более 40 тыс. тонн золы и сажи.

Так как “Роза ветров” в столице страны умеренный, нет ярко выраженного направления воздушных масс, то мелкодисперсные частицы РМ2,5, диоксида азота и других вредных веществ оседают на территории главного города республики.

Руководители энергетической отрасли заявляют, что при сжигании кыргызских углей на новых китайских энергоблоках, воздушные фильтры улавливают до 98% вредных веществ. Один из этих энергоблоков на протяжении 4 лет практически не работал. Так как китайское электрооборудование вырабатывает электроэнергию, только при загрузке на 150 МВт. Но казахский уголь сжигают на старой ТЭЦ и поэтому выбросов больше, чем на новых китайских энергоблоках. Летательными аппаратами, дронами зафиксированы высота смога на уровне 200-300 метров. Высота дымовых сооружений тепловой станции составляет от 150 до 300 метров.

“ТЭЦ г. Бишкек влияет на возникновение смога в столице республики на 14-15%”-заявил директор государственной инспекции по экологической и технической инспекции, при Правительстве КР Джолдошбек Джунушев, на заседании ЖК КР 30 октября 2019 г. Отвечая на вопросы депутатов парламента глава Госэкотехнической инспекции сообщил, что “ТЭЦ было передано 330 предупреждений, из которых 288 решены, а 42 остались, так как были связаны с финансовыми вопросами. Большое влияние на образование смога оказывают машины и владельцы бань. Инспекция выписывает предупреждения им”. В заключении Джолдошбек Джунушев, твердо ответил, что “В этом году смога над городом не будет”.

28 ноября 2019 г. на пленарном заседании парламента глава Правительства КР Мухаммедкалый Абылгазиев обозначил основные причины образования смога в Бишкеке –старые автомобили, на дорогах грязный песок и отопление в жилмассивах. И предложил меры по уменьшению уровня загрязнения в столице страны- по возможности перевести государственные машины на электромобили, открытия заправочных станций, для них и освобождение от налогов, за использование электрических автомашин. А также заявил о переводе отопления жителей окраин города на газ.

28 ноября 2019 г. вице-премьер Правительства КР Алтынай Омурбекова на семинаре по вопросам загрязнения воздуха “На пути к устойчивому и жизненному развитию городов КР” заявила, что “Загрязнение окружающей среды стало причиной 14% смертей в 2016 г. Таким образом, 4 тыс.500 человек ежегодно умирают от загрязнения-это больше, чем от курения табака или употребления алкогольных напитков. Сердечно-сосудистое и респираторное здоровье населения напрямую зависит от уровня загрязнения воздуха”.

29 ноября 2019 г. на заседании по обсуждению проблемы загрязнения воздуха сотрудник “Кыргызгидромета” Асанбай кызы Мээрим заявила, что “В течении трех лет во всех частях Бишкека наблюдается превышение загрязняющих веществ в воздухе. Данные за 28 и 29 ноября показывают значительные превышения мелкодисперсных частиц РМ2,5, диоксида азота и веществ”.

Заведующий лабораторией геоэкологического мониторинга Института геомеханики и освоения недр НАН КР Исакбек Торгоев загрязнения воздуха разделил на природные и антропогенные факторы. Он заявил, что в последние годы с наступлением осенне-зимнего периода в столице отмечается высокий уровень загрязнения воздуха и наблюдается фитохимический смог. К антропогенным источникам загрязнения в Бишкеке относятся автомобильный транспорт, ТЭЦ, котельные и частный сектор. В ходе обсуждения Исакбек Торгоев сказал, что данные госорганов разнятся. К примеру, ГАООС и ЛХ дает одни данные по качеству воздуха в Бишкеке, Нацстатком другие, неправительственные организации третьи.

В столице республики экологическое движение “МувГрин” установило несколько датчиков, замеряющих содержание мелких частиц РМ2,5 в воздушном пространстве. Данные на 1 декабря 2019 г. показывают катастрофическое превышение допустимого уровня концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5, во всех районах города в 11-12 раз, особенно в центре столицы и возле ТЭЦ г. Бишкек. В жилмассивах уровень загрязнения воздуха превышает в 5-6 раз. Правительственные чиновники, главы Госэкотехнической инспекции и ГАООС и ЛХ не желают видеть “А слона, то не приметили” самые высотные сооружения в столице республики, откуда “валит” густой коричневый дым.

Бишкек вошел в десятку самых грязных городов земного шара.

Кабинет министров КР должен принять безотлагательные меры по резкому сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу:

Запретить покупку и сжигание казахский углей превышающих 40% выхода летучих веществ на ТЭЦ г. Бишкек и бытовых условиях. Перевод в течении 5 лет на использование природного газа жилмассивов г. Бишкек.

Запретить движение дизельных автомашин в центре столицы.

Организовать автостоянки при въезде в город и запретить проезд иногородним автомобилям в столицу.

Запретить строительство высотных зданий на устьях воздушных каналов Бишкека.

Автозаправочные станции, особенно в центре столицы перевести на утренние и вечерние режимы работы.

Наверное, еще сменится 30 глав правительств, когда государственные машины и частные автомобили перейдут на современные электрические средства передвижения.

Общественный деятель Р. Умбеталиев.