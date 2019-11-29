Семья не ожидала, что Атамбаева привезут в суд, — сын бывшего президента

Алмазбека Атамбаева сегодня привезли на суд по делу Батукаева. Его доставил конвой. Рассмотрение дела проходит в Первомайском районном суде.

Семья бывшего президента Алмазбека Атамбаева не ожидала появления отца на судебном заседании, сообщил журналистам его сын Кадыр.



Атамбаева сегодня доставили в Первомайский районный суд на слушания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее он отказывался являться на процесс. В Первомайском районном суде не уточняют, было ли это добровольной явкой или принудительным приводом. Атамбаев находится в конвойной комнате.



По словам Кадыра Атамбаева, семья, а также журналисты не знали, что его доставят в суд. Также на судебное заседание пришел еще один сын бывшего президента — Сеидбек.

Дело Батукаева



Азиз Батукаев в августе 2006 года был приговорен Аламудунским районным судом к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. 9 апреля 2013-го он покинул Кыргызстан, получив условно-досрочное освобождение в связи с "тяжелой болезнью". Сейчас, по информации МВД, Батукаев отбывает срок в Чечне за хранение оружия.

По этому делу, в частности, были арестованы тогдашние генпрокурор Аида Салянова, вице-премьер Шамиль Атаханов и министр здравоохранения Динара Сагинбаева. Им и еще нескольким фигурантам дела изменили меру пресечения на домашний арест за согласие сотрудничать со следствием. Работавшая тогда в отделе судебной реформы аппарата президента Индира Джолдубаева также находится под домашним арестом.

Представителям бывшего президента Алмазбека Атамбаева последовательно вручили три повестки с требованием явиться в Следственную службу МВД для допроса по делу Батукаева. Министерство утверждало, что Атамбаев дал прямое указание отпустить криминального авторитета.

Отказ от явки на допрос привел к штурму дома Атамбаева в Кой-Таше, который 7 августа провел спецназ ГКНБ с целью задержания экс-президента. Штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторную спецоперацию, в итоге политик сдался. Позже начался силовой разгон его сторонников. Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ. Среди выдвинутых против него обвинений есть и причастность к делу Батукаева.



sputnik.kg