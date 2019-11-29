Внимание, розыск! Пропал 25-летний Адашбек уулу Бактияр 

ОВД Сокулукского района Чуйской области разыскивает без вести пропавшего Адашбек уулу Бактияра, 1994 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Налоговика подозревают в вымогательстве взятки. Он под домашним арестом 2
7 сентября он вышел из дома в селе Новопавловка. До сих пор его местонахождение не известно.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза карие. Был одет по сезону.
"Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении Адашбек уулу Б., сообщить по телефонам в дежурную часть ОВД Сокулукского района: 0312 60 75 67, 0558 86 14 86, 0709 35 35 29", - сообщили в ГУВД Чуйской области.
kaktus.media
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