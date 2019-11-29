Табылды Акеров, политолог: «Жээнбеков говорил, что никто не будет привилегирован при борьбе с коррупцией. Ему нужно сдержать слово»

1. Прошло два года с тех пор, как президент Сооронбай Жээнбеков приступил к обязанностям президента. Сумел ли он выполнить данные народу обещания?
2. Должен ли президент отреагировать на митинг гражданского общества?
1. По стране ведется борьба с коррупцией. Посадив даже друга, президент возродил борьбу с коррупцией. Это достойно похвалы. Теперь следует поднять экономику, оправдать доверие народа, выполнить оставшиеся обещания.
2. Конечно, власть должна обратить внимание на то, что говорили на митинге против коррупции. Нужно проанализировать каждый озвученный факт. Если факты будут подтверждены, то принимаемые меры должны быть жесткими. Должны в этом проявить себя ГКНБ, Генпрокуратура и иные органы. Нужно задерживать и наказывать виновных. Иначе никто не будет верить в борьбу с коррупцией.
«Майдан.kg»
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