Задержана женщина, на которую в милицию поступило 147 заявлений



Кыргызстанка разыскивалась за многомиллионные махинации

В ноябре 2019 года Представительство МВД КР в РФ при содействии сотрудников СКМ МВД КР и СКМ УВД Иссык-Кульской области совместно с территориальными правоохранительными органами России провели мероприятия по розыску и задержанию лица, разыскиваемого за многомиллионные махинации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Республики Саха (Якутия) Российской Федерации территориальными органами внутренних дел задержана гражданка Кыргызской Республики М.А., 1985 года рождения, уроженка Нарынской области, находившаяся в межгосударственном розыске за совершение преступления у себя на родине.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч.2, ч.3 статьи 204 (Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) УК КР, Следственная служба ОВД Ак-Суйского района Иссык-Кульской области объявила ее в розыск.

Указываемая гражданка, в 2019 году работавшая ведущим специалистом одного из филиалов банков в Ак-Суйском районе, воспользовавшись своим служебным положением и войдя в доверие, обманным путем завладела у 3 граждан денежными средствами на сумму более чем 5 300 000 сомов. После этого женщина скрылась в неизвестном направлении.

Кроме этого, будучи работником финансового учреждения, вышеуказанная гражданка обманула сотни других граждан на миллионы сомов. Так, в УВД Иссык-Кульской области зарегистрированы заявления 147 граждан, которые также пострадали от мошеннических действий разыскиваемой гражданки М.А. Общая сумма причиненного ущерба составляет 38 000 000 сомов. Возможно, потерпевших еще больше.

В настоящее время инициатор розыска уведомлен. Разыскиваемая гражданка М.А. заключена под стражу для экстрадиции согласно Минской конвенции. Данный факт расследования находится на контроле министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

VESTI.KG