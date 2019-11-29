Милиционеры грели ноги над костром во время саммита ОДКБ в Бишкеке



В Сеть выложили фото сотрудников, греющихся у печи. МВД уверяет, что пунктов обогрева и горячего питания было достаточно

В Бишкеке накануне прошел саммит ОДКБ. Во время проведения мероприятия в столице два дня периодически перекрывали некоторые улицы. Общественный порядок обеспечивали более 4000 милиционеров.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что стражи порядка обеспечены всем необходимым для несения службы, то есть было организовано горячее питание, посменное дежурство и пункты обогрева.

Тем временем в социальной сети Facebook пользователь Сыймык Жапыкеев опубликовал фотографии, на которых милиционеры греются у печки в неизвестном помещении, а один сотрудник грел ноги над костром.

Автор публикации сообщил, что снимки ему предоставили сами милиционеры.

«Что за отношение к милиции? Позор правительству. Где горячее питание и чай? Два дня они стояли на улице», - написал он.

Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу МВД, где еще раз отметили, что для блюстителей порядка были организованы пункты обогрева.

- Пункты обогрева были в каждом районном управлении органов внутренних дел в Чуйской области, - пояснили там. - В районных администрациях дополнительно были установлены палатки. Милиционерам предоставляли горячее питание, в термосах разносили горячие напитки. Кроме того, они не стояли сутками на улице. Оцепление выставлялось на время проезда кортежа делегаций. В другое время они находились в помещении.

VESTI.KG