В центре Бишкека пострадали семь человек — произошло ДТП с маршруткой

Honda Stepwgn выехала на встречку и врезалась в микроавтобус. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

В центре Бишкека произошло ДТП с маршрутным такси, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Кыргызстан.

По его словам, Honda Stepwgn врезалась в микроавтобус на пересечении улиц Уметалиева и Киевской сегодня, 29 ноября, примерно в 9:00. В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения информацию подтвердили.

"30-летний водитель Stepwgn выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Пострадали семь человек, на месте работают сотрудники скорой помощи. У одной женщины в кровь разбито лицо, кроме нее, пострадали еще шесть человек, но они, по предварительным данным, отделались ушибами и ссадинами. Среди них нет несовершеннолетних", — рассказали в милиции.

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sputnik.kg