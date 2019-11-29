В центре Бишкека пострадали семь человек — произошло ДТП с маршруткой

Honda Stepwgn выехала на встречку и врезалась в микроавтобус. Среди пострадавших несовершеннолетних нет.
В центре Бишкека произошло ДТП с маршрутным такси, сообщил очевидец корреспонденту Sputnik Кыргызстан.
По его словам, Honda Stepwgn врезалась в микроавтобус на пересечении улиц Уметалиева и Киевской сегодня, 29 ноября, примерно в 9:00. В Управлении обеспечения безопасности дорожного движения информацию подтвердили.
"30-летний водитель Stepwgn выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку. Пострадали семь человек, на месте работают сотрудники скорой помощи. У одной женщины в кровь разбито лицо, кроме нее, пострадали еще шесть человек, но они, по предварительным данным, отделались ушибами и ссадинами. Среди них нет несовершеннолетних", — рассказали в милиции.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp или Telegram по номеру +996 706 566 544.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!