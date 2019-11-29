Есть вопросы? Мэрия напомнила номера телефонов вице-мэров Бишкека



Вице-мэры столицы принимают горожан по записи и часто выезжают в районы для встреч с жителями.



Пресс-служба мэрии Бишкека напоминает горожанам рабочие номера вице-мэров столицы для обращений.

Заместители градоначальника выезжают в районы, где встречаются с горожанами, чтобы выслушать их проблемы и оперативно их решить.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев готов ко встрече с горожанами. Предварительно нужно позвонить по номеру 62-58-26;

вице-мэр по социальной политике Татьяна Кузнецова тоже постоянно на связи по номеру 61-36-80;

вице-мэр Азиз Алымкулов, курирующий вопросы транспорта и земельной политики, принимает по номеру 61-36-80;

вице-мэр Мирлан Амантуров готов ответить на любые вопросы по ЖКХ, к нему нужно записаться по номеру 61-36-83;

вице-мэр Уланбек Азыгалиев курирует вопросы архитектуры и строительства. Он на связи по номеру 97-91-95.

Помимо этого, любую жалобу или заявку мэрия принимает по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты просит направлять на основной WhatsApp-канал муниципалитета (0554) 18-21-85.

sputnik.kg