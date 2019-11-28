В Бишкеке милицейская машина попала в ДТП

В результате аварии пострадали сотрудники ГУГССО МВД.

В Бишкеке служебная машина ГУГССО МВД попала в ДТП, в результате чего двое сотрудников получили травмы. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Исаев.

По его словам, пострадавшие милиционеры были доставлены на карете скорой помощи в городскую клиническую больницу №4.

- ДТП произошло сегодня на проспекте Чуй примерно в 9:00 часов, - проинформировал Исаев. - Автомашина марки Toyota Avensis под управлением 26-летнего Б.У. совершила резкий разворот, в результате чего произошло столкновение. Обе машины двигались в западном направлении.

VESTI.KG