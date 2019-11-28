Погода улучшилась. В аэропорту «Манас» больше нет задержек рейсов

В зале ожидания установили обогреватели.
В социальной сети Facebook пользователи возмутились тем, что некоторые рейсы в аэропорту «Манас» с утра задерживаются.
Кроме того, пользователи заявили, что зал ожидания не отапливается, поэтому пассажиры замерзли.
В пресс-службе аэропорта «Манас» подтвердили Vesti.kg, что задержки рейсов произошли из-за погодных условий. Так, были задержаны рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», Turkish Airlines, FlyDubai и рейс в Сургут.
- В данный момент погода улучшилась, и рейсы вылетают по очереди, - пояснили в пресс-службе ОАО «МАМ». – Касательно низкой температуры в зале ожидания – информация неверная. Мы установили туда дополнительные обогреватели. Кондиционеры не включались.
VESTI.KG
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