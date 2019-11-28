Сам таксист опроверг слова недовольных клиентов и добавил, что никак не мог дискриминировать инвалидов, поскольку в его доме тоже живет незрячий человек

Водитель службы «Яндекс Такси» якобы отказался вести шестерых незрячих пассажиров. Об этом в группе «Черный список» в соцсети написала пользовательница Nazgul Flor.
(Орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред)
«Приехала машина, увидел таксист, что они незрячие и выгнал из машины. Сказал, что своими тростями они поцарапают ему машину. Для сведения, трости из оргстекла, нижний конец трости закруглённый. Они ему сказали, что не поцарапают, что их трости такие же пластиковые, как и его машина (салон внутри). Но он их все равно выгнал и уехал»,- написано в публикации.
Кроме того, в тексте утверждается, что женщина, чьих друзей, предположительно, отказались довозить, позвонила в службу регистрации водителей «Яндекса», но, по ее словам, там отказались беседовать с ней и сбросил телефон.
Однако в беседе с Vesti.kg сотрудник службы регистрации водителей, с которым разговаривала автор публикации, сказал, что
VESTI.KG
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