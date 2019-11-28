Бишкек, "Саясат. kg". Согласно исследованиям, 43% опрошенных назвали безработицу одной из главных проблем в Кыргызстане, на втором месте находится коррупция
На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 28 ноября, депутаты обсуждают законопроекты «Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2018 год», «О внесении изменений в Закон КР «О республиканском бюджете КР на 2019 год и прогнозе на 2020-2021 годы» и «О республиканском бюджете КР на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы». В работе заседания участие принимают представители Правительства КР во главе с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
В ходе обсуждения депутат Марлен Маматалиев указал на необходимость усиления системы социальной защиты населения, повышения уровня занятости граждан, отметив, что согласно исследованиям, 43% опрошенных назвали безработицу одной из главных проблем в Кыргызстане, на втором месте находится коррупция - эту проблему обозначили 30% респондентов.
Также парламентарий коснулся вопросов охраны окружающей среды, отметив, что загрязнение воздуха в Бишкеке является одним из факторов, ухудшающих качество жизни горожан. Для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу депутат М.Маматалиев призвал Правительство в 2020 году создать условия для перехода граждан на автомобили с электрическим двигателем.
По его словам, помимо введения беспошлинного режима на ввоз электромобилей также необходимо создать соответствующую инфраструктуру, установить достаточное количество заправок и т.д.
Пресс-служба ЖК КР
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