Из-за ложной информации приходится давать комментарий, — депутат И. Матраимов

Сегодня, 26 ноября 2019 года, прошло совместное заседание комитета ЖК по экономической и фискальной политике и комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

В ходе заседания депутат Искендер Матраимов (СДПК) выразил недовольство комментариями главы Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Бакира Таирова.

Депутат зачитал абзац из новости «Азаттык», где говорится, что глава ГСБЭП рассказал журналистам, что в махинациях по выводу средств из КР замешана семья бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова.

«Где доказательства?» — спросил депутат.

Б. Таиров заявил, что не говорил такого.

И. Матраимов сказал, что не хотел комментировать эту тему, но из-за такой ложной информации приходится это делать.

«Кто присутствует сейчас тут от «Азаттыка»? Вы же тут сидите и пишите все онлайн?» — поинтересовался депутат.

И. Матраимов попросил проверять информацию перед ее публикацией.

На заседании была заслушана информация о проводимой правительством работе по неучтенным, ввезенным контрабандным путем товарам в рамках ЕАЭС и с третьих стран.



Баракелде, gezitter. org