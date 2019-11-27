Из-за ложной информации приходится давать комментарий, — депутат И. Матраимов

Сегодня, 26 ноября 2019 года, прошло совместное заседание комитета ЖК по экономической и фискальной политике и комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.
В ходе заседания депутат Искендер Матраимов (СДПК) выразил недовольство комментариями главы Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Бакира Таирова.
Депутат зачитал абзац из новости «Азаттык», где говорится, что глава ГСБЭП рассказал журналистам, что в махинациях по выводу средств из КР замешана семья бывшего заместителя главы ГТС Райымбека Матраимова.
«Где доказательства?» — спросил депутат.
Б. Таиров заявил, что не говорил такого.
И. Матраимов сказал, что не хотел комментировать эту тему, но из-за такой ложной информации приходится это делать.
«Кто присутствует сейчас тут от «Азаттыка»? Вы же тут сидите и пишите все онлайн?» — поинтересовался депутат.
И. Матраимов попросил проверять информацию перед ее публикацией.
На заседании была заслушана информация о проводимой правительством работе по неучтенным, ввезенным контрабандным путем товарам в рамках ЕАЭС и с третьих стран.
Баракелде, gezitter. org
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