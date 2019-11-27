Кто устраивает клоунаду на западные «мани»?

Немногие знают, что один из многочисленных телеканалов Кыргызстана NEXT.TV является официальным партнером телеканала «Настоящее время», радио «Азаттык» и «Свобода Россия», принадлежащих Соединенным Штатам Америки.
Этот телеканал распространяет на территории Кыргызстана продукцию своих партнеров. К слову, телеканал «Настоящее время» был признан в России «иностранным агентом».
Напомним, что хозяином телеканала NEXT.TV является Равшан Жээнбеков. Всплыла информация о том, что недавно он привез большую сумму денег из Запада. По всей видимости, Запад намерен посредством NEXT.TV реализовать ряд проектов по разложению общества Кыргызстана изнутри. Доказательство тому – сразу после получения в руки упомянутых денег Равшан Жээнбеков провел собрание с активными представителями НПО, вроде Риты Карасартовой, Клары Сооронкуловой, Динары Ошурахуновой, посовещался с ними.
В соответствии с заданием, полученным из Запада, в эфире NEXT.TV запускается новый телепроект, а его основные идеологические солдаты Р. Карасартова, К. Сооронкулова, Д. Ошурахунова разворошат кыргызское общество, навязывая западные ценности. Конечно, в условиях рыночной экономики даже кошка не будет мяукать бесплатно, соответственно, нпошникам полагается зарплата. Очевидно, что основную часть средств он оставит у себя. Стало известно, что господин Равшан готов выделить по 500 долларов в качестве гонорара за каждый эфир Р. Карасартовой, К. Сооронкуловой, Д. Ошурахуновой.
Кроме того, Равшан Жээнбеков обещал устроить им поездку в США в начале 2020 года, желая отстрелить двух зайцев одним выстрелом. Что касается Р. Карасартовой, К. Сооронкуловой и Д. Ошурахуновой, то они готовы стать клоунами едва завидев крупные купюры, неважно, зеленого или красного цвета.
В общем, стало очевидно, что они намерены отрабатывать деньги, поступившие из Запада.
Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 27.11.2019 / стр. 2, gezitter. org
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