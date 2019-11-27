В Майлуу-Суу покончил с собой солдат. Это третий случай за месяц

Как оказалось, накануне солдат-срочник вернулся из десятидневного отпуска за хорошую службу.
В войсковой части города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области 22-летний солдат срочной службы покончил с собой, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил КР.
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Тело обнаружили в среду, 27 ноября, примерно в 8:00 на территории автопарка войсковой части 12544. Как оказалось, накануне срочник вернулся из десятидневного отпуска, который ему дали в качестве поощрения как лучшему военнослужащему по итогам месяца.
Генштаб выясняет обстоятельства произошедшего, командование Сухопутных войск назначило служебное расследование. Кроме того, военная прокуратура Джалал-Абадского гарнизона проводит мероприятия по досудебному производству.
Это третий случай самоубийства за месяц. Первый суицид, совершенный военнослужащим в этом месяце, произошел в селе Кой-Таш 10 ноября — покончил с собой майор Вооруженных сил. Второй был зарегистрирован в Ошской области — солдат-контрактник наложил на себя руки у себя дома.
sputnik.kg
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