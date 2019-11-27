В Кыргызстане пользователя соцсетей водворили в СИЗО ГКНБ за его публикации



По данным чекистов, гражданин писал посты, которые разжигали межрегиональную вражду и привели к оскорбительным комментариям

Сотрудники ГКНБ в рамках расследуемого уголовного дела по факту разжигания межрегиональной вражды 24 ноября задержали и водворили в СИЗО ГКНБ активного пользователя социальных сетей «А.Ж.».

Установлено, что «А.Ж.» распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть, и призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста, которые разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной розни.

25 ноября 2019 года «А.Ж.» уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.313 ч.2 п.2 УК КР (разжигание межрегиональной вражды). Ведется следствие.

VESTI.KG