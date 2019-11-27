Чиновник призвал кыргызстанцев бегать на стадионе в Бишкеке

Граждане могут бегать по спортивной арене ранним утром или же поздним вечером. Пропуск бесплатный, но стиль одежды должен быть спортивным.



Директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов призвал бегать бесплатно на стадионе имени Долона Омурзакова.

Как сообщила пресс-служба ведомства, Аманкулов призвал граждан к здоровому образу жизни.

"Наша основная задача — привлечь молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Воспитывать ответственное отношение к себе нужно с ранних лет. Самым простым и при этом универсальным средством, с помощью которого можно укрепить здоровье, является бег. Поэтому приглашаю жителей всех возрастов присоединиться к забегам и получить заряд бодрости", — сказал глава спортивного госагентства.

Для всех любителей бега стадион (по улице Тоголока Молдо, 17) открыт каждый день для утренних и вечерних пробежек. Услуга предоставляется бесплатно. Обязательным условием допуска является наличие спортивной одежды и обуви.

Посещать стадион для пробежек можно с 6:30 до 9.00 и с 18:00 до 21:00

sputnik.kg