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Ночью 12 градусов мороза — погода в Бишкеке 27 ноября

 

В ночь на четверг в столице осадков не ожидается, термометры покажут -10...-12. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

 

В среду, 27 ноября, в Бишкеке без осадков, сообщает Кыргызгидромет.

 

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут -3...-5, в ночь на четверг -10...-12.


sputnik.kg

           

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