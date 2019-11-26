За два дня в Бишкеке от переохлаждения скончались 12 человек

После понижения температуры в столице от полного переохлаждения организма за последние сутки скончались пять человек.
За двое суток в Бишкеке от переохлаждения умерли больше десяти человек, сообщил директор Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Данияр Кошоков.
В последние дни по ночам в столице держится минусовая температура.
"С 24 на 25 ноября в столице от переохлаждения умерли пятеро, из них три женщины и двое мужчин. А в ночь с 25 на 26 ноября скончались семь человек — одна женщина и шестеро мужчин" — сказал Кошоков.
Кроме того, по словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Жылдыз Айгерчиновой, за последние 10 дней сотрудники скорой помощи подобрали на улицах столицы 11 человек без определенного места жительства.
Все они были доставлены в медицинские учреждения и социальные приюты.
В столице работают три приюта, куда могут обратиться люди, которым требуется место для ночлега:
На проспекте Жибек Жолу, № 413 функционирует МУ "Коломто".
На данный момент в приюте находятся 74 человека. Однако ночью количество лиц без определенного места жительства обычно более 80. Номер телефона приюта 30-48-55.
Еще один приют находится на улице Фере, № 34а. В нем на данный момент находится 51 человек. За помощью можно обратиться по номеру 36-03-35.
Люди без определенного места жительства могут прийти и в здание комбината благоустройства МП "Тазалык" на улице А. Токомбаева. Номер телефона 51-19-38.
Во всех приютах есть горячий чай и одноразовое питание.
sputnik.kg
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