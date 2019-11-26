WhatsApp скоро обзаведется новой функцией — чем она будет полезна

Разработчики предоставят пользователям возможность настраивать время автоматического удаления отдельных сообщений.

Руководство WhatsApp представит скоро новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период, сообщает портал WABetaInfo.

Эксперты портала обнаружили код новой опции в бета-версии мессенджера 2.19.348 для операционной системы Android. По их информации, опция уже носит название "Удаление сообщений".

В тестовой версии мессенджера опцию можно включить во вкладках "Информация о контакте" или "Групповые настройки чата". При этом в последнем случае использовать ее смогут лишь администраторы групп, а пользователь сможет выбрать разную длительность "жизни" сообщения — час, день, неделю, месяц и год.

С 1 февраля 2020 года приложение WhatsApp перестанет работать на многих старых смартфонах.

sputnik.kg