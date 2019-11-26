Возбуждено дело на Таланта Исаева, начальника ГУГССО МВД

В октябре прошлого года Исаева официально представили коллективу ГУГССО МВД в качестве нового начальника службы.
В отношении начальника Главного управления государственной специализированной службы охраны МВД Талантбека Исаева возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности КР.
"Материалы в отношении Исаева зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по части 1 статьи 320 "Злоупотребление должностным положением вопреки интересам службы, причинившее умышленно либо по неосторожности значительный вред" Уголовного кодекса КР", — рассказали в ГКНБ.
Сейчас по данному факту ведется досудебное производство.
Подробности дела пока не сообщаются.
В октябре прошлого года генерал-майора Талантбека Исаева официально представили коллективу ГУГССО МВД в качестве нового начальника службы.
sputnik.kg
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