Смертельная авария у Кара-Балты: погибли сотрудница ГИК и ее 5-летний сын© Sputnik / Табылды Кадырбеков

ДТП, произошедшее 24 ноября, унесло жизни пятерых человек, в том числе матери четверых детей и одного ее сына.
В смертельной аварии у Кара-Балты погибли сотрудница Государственной ипотечной компании, риск-менеджер Кундуз Тургумбаева и ее пятилетний сын, сообщила пресс-служба ГИК.
Под Бишкеком авто столкнулось с трактором — один человек погиб, двое в больнице
Женщине было 42 года. Она была матерью четверых детей. Коллектив ГИК скорбит по поводу кончины сотрудницы и ее сына.
Трагедия произошла 24 ноября примерно в 23:50 на 163-м километре трассы Бишкек — Ош. Столкнулись Mercedes Sprinter и Honda Stepwgn. Погибли пять человек: трое на месте аварии, включая ребенка, одна женщина по дороге в больницу и еще одна в реанимации.
Пострадали восемь человек. Один в реанимации, трое в отделении травматологии, еще четверых отпустили домой после осмотра.
sputnik.kg
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