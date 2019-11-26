Ограбление филиала банка в Бишкеке — похищены сомы, доллары и рубли

Двое неизвестных вошли в филиал банка в 6-м микрорайоне, избили находившегося в туалете сотрудника охранного агентства, забрали у него пистолет и им же угрожали кассирам.

По предварительным данным, грабители вынесли из филиала "ЭкоИсламикБанка" около полутора миллионов сомов, рассказал корреспонденту Sputnik источник в правоохранительных органах.

Филиал банка, расположенный в 6-м микрорайоне, был ограблен утром во вторник, 26 ноября. Двое неизвестных вошли в помещение, избили охранника филиала и вынесли крупную сумму.

Работающие на месте преступления правоохранители установили, что в филиал банка двое неизвестных вошли в 08:47 через главный вход. В этот момент сотрудник частного охранного агентства находился в туалете – они избили его и отобрали пистолет. Угрожая им кассирам, мужчины вышли через служебный вход. В милицию сообщение об ограблении поступило в 9:17.

Данный факт зарегистрирован по статье 202 "Разбой" Уголовного кодекса КР, начато досудебное производство.

Источник в правоохранительных органах рассказал корреспонденту Sputnik, что похищены были сомы, доллары и рубли — по предварительным данным, общая сумма составила около полутора миллионов сомов



sputnik.kg