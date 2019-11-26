Что будет с погодой в декабре? Прогноз по Кыргызстану на месяц

Перед началом зимы предлагаем узнать, какая будет погода в декабре. Температура в следующем месяце может сильно колебаться.
В декабре 2019 года среднемесячные температура воздуха и количество осадков будет около нормы, сообщил Кыргызгидромет.
Чуйская область
Среднемесячная температура воздуха составит –1…–3 градуса, в предгорных районах и Кеминской долине — 4-6 мороза. По ночам будет от 0...–5 до –6...–11, днем от 0...+5 до +8...+13. В Кеминской долине и предгорных районах ожидается колебание ночной температуры от –3...–8 до –9...–14, а дневной от –2...+3 до +4...+9.
Таласская область
Среднемесячная температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля. В течение месяца ночью от –1...–6 до –7...–12, днем от –3...+2 до +8...+13.
Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области
Среднемесячная температура составит 0…+2 градуса, в предгорьях 0…–2. По ночам прогнозируется от –1...+4 до –3...–8, днем от 0...+5 до +6...+11. В предгорьях ночью будет от –3...+2 до –4...–9, днем от 0...+5 до +5...+10.
Иссык-Кульская область
Среднемесячная температура воздуха — 0…–2, на востоке Иссык-Кульской котловины — 3-5 градусов мороза. В течение месяца по ночам ожидается –2...–7, временами возможно понижение до –8…–13, днем будет 0...+5.
Нарынская область
Среднемесячная температура воздуха составит –10…–12 градусов, в Кочкорском районе — 7-9 ниже нуля. Ночная температура будет колебаться от –6...–11 до –15...–20, дневная от –2...+3 до –6...–11. В Ат-Башинском районе возможно колебание температуры ночью от –10...–15 до –20...–25, днем от –3...–8 до –9...–14.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!