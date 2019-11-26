Что будет с погодой в декабре? Прогноз по Кыргызстану на месяц



Перед началом зимы предлагаем узнать, какая будет погода в декабре. Температура в следующем месяце может сильно колебаться.



В декабре 2019 года среднемесячные температура воздуха и количество осадков будет около нормы, сообщил Кыргызгидромет.



Чуйская область

Среднемесячная температура воздуха составит –1…–3 градуса, в предгорных районах и Кеминской долине — 4-6 мороза. По ночам будет от 0...–5 до –6...–11, днем от 0...+5 до +8...+13. В Кеминской долине и предгорных районах ожидается колебание ночной температуры от –3...–8 до –9...–14, а дневной от –2...+3 до +4...+9.



Таласская область

Среднемесячная температура воздуха составит 2-4 градуса ниже нуля. В течение месяца ночью от –1...–6 до –7...–12, днем от –3...+2 до +8...+13.



Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области

Среднемесячная температура составит 0…+2 градуса, в предгорьях 0…–2. По ночам прогнозируется от –1...+4 до –3...–8, днем от 0...+5 до +6...+11. В предгорьях ночью будет от –3...+2 до –4...–9, днем от 0...+5 до +5...+10.



Иссык-Кульская область

Среднемесячная температура воздуха — 0…–2, на востоке Иссык-Кульской котловины — 3-5 градусов мороза. В течение месяца по ночам ожидается –2...–7, временами возможно понижение до –8…–13, днем будет 0...+5.

Нарынская область

Среднемесячная температура воздуха составит –10…–12 градусов, в Кочкорском районе — 7-9 ниже нуля. Ночная температура будет колебаться от –6...–11 до –15...–20, дневная от –2...+3 до –6...–11. В Ат-Башинском районе возможно колебание температуры ночью от –10...–15 до –20...–25, днем от –3...–8 до –9...–14.



sputnik.kg