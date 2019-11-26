В Бишкеке задержан налоговик, получивший от бизнесмена 20 тысяч сомов за покровительство

Сотрудники ГКНБ взяли его с поличным. Суд отпустил инспектора под домашний арест

Сотрудники ГКНБ 21 ноября в Бишкеке при получении взятки в размере 20 000 сомов с поличным задержали инспектора УГНС по Ленинскому району «А.М.».

Установлено, что задержанный вымогал денежные средства у частного предпринимателя за покровительство и решение вопросов по налогам.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 326 ч.1 (вымогательство взятки) УК КР.

Решением судебных органов в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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