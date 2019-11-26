Туристическая милиция в Бишкеке может штрафовать за нарушение ПДД

Туристическая милиция вошла в структуру нового Управления патрульной службы милиции Бишкека. Ее сотрудники могут штрафовать водителей и пешеходов.
Туристической милиции добавили полномочий — теперь у нее есть право штрафовать водителей за нарушение Правил дорожного движения, сообщил в интервью Sputnik Кыргызстан командир этой милиции Нурхат Нурбеков.
По его словам, туристическая милиция вошла в структуру нового Управления патрульной службы милиции (УПСМ). В ее составе 30 человек, еще 30 планируется набрать в конце ноября.
"Нам добавили полномочий — теперь у нас есть право штрафовать водителей за несоблюдение Правил дорожного движения. Можем также выписать штраф пешеходу, но стараемся предупреждать водителей и пешеходов. Наша цель — предупредить нарушение", — сказал он.
В пресс-службе ГУВД добавили, что туристическая милиция работает на участке диаметром один километр, как правило, в пешем порядке. У сотрудников в таком случае уравнялись полномочия с работниками УПСМ, теперь они могут обеспечивать безопасность и на дорогах.
Сколько преступлений с начала ноября раскрыли сотрудники УПСМ — статистика
"Сейчас в УПСМ в одном экипаже работают четыре человека. Двое ездят на патрульной машине в радиусе 5-7 километров. Еще двое патрулируют пешком. Им, как и туристической милиции, сообщения дает командный центр при надобности", — пояснили в ГУВД.
УПСМ было создано в Свердловском и Первомайском районах Бишкека, в нем объединены функции Управления обеспечения дорожной безопасности и Патрульно-постовой службы.
Полное интервью главы туристической милиции читайте в материале Sputnik Кыргызстан.
sputnik.kg
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