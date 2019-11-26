Саммит ОДКБ в Бишкеке — в каких случаях нарушения ПДД не будут фиксировать

Начальник ГУОБДД отметил, что инспекторы будут перекрывать дороги только во время передвижения кортежей с зарубежными гостями.
В Бишкеке и Чуйской области 27-28 ноября камеры "Безопасного города" не будут фиксировать нарушения ПДД во время передвижения кортежей, рассказал глава ГУОБДД КР Азамат Исраилов.
Ранее в пресс-службе Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения сообщили, что 27-28 ноября в Бишкеке и Чуйской области временами будут перекрывать некоторые улицы. Мера связана с проведением сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой будут участвовать главы стран — участниц ОДКБ.
"Инспекторы будут перекрывать дороги только во время передвижения кортежей с зарубежными гостями. На перекрестках регулировщики будут разгружать трассы, и в тех местах, где есть камеры "Безопасного города", водители должны отдавать приоритет не светофору, а регулировщику", — отметил Исраилов.
Кроме того, во время передвижения кортежей, когда на перекрестках будут нести службу регулировщики, камеры не будут фиксировать "вынужденные" нарушения ПДД.
sputnik.kg
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