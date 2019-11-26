Сотрудник ГРС задержан за незаконную постановку на учет праворульных машин

По данным АКС ГКНБ, работник ГУ «Унаа» при Госрегистре за 100-200 долларов незаконно регистрировал автомобили

В рамках досудебного производства, зарегистрированного в отношении отдельных лиц и работников Государственного учреждения «Унаа» при ГРС по факту организации устойчивой коррупционной схемы по незаконному ввозу и регистрации на территории КР автомашин с правосторонним расположением руля, 23 ноября были задержаны 10 автомашин, которые были завезены на территорию КР по вышеуказанной схеме.

Установлена причастность специалиста Межрегионального сектора Бишкекского городского отдела ГУ «Унаа» «Б.М.И.», который, вступив в сговор с отдельными лицами, за денежное вознаграждение в сумме от 100 до 200 долларов занимался незаконной регистрацией праворульных автомашин.

Указанный работник ГУ «Унаа» «Б.М.И.» водворен в СИЗО ГКНБ на 2 месяца.

В настоящее время проводится соответствующая работа по установлению аналогичных фактов легализации автотранспортных средств на территории Кыргызстана и устанавливается причастность других лиц к незаконным схемам по незаконной регистрации и постановки автомашин с правосторонним расположением руля.

Необходимо отметить, что с 3 июня 2015 года согласно принятому Закону КР «О дорожном движении в Кыргызской Республике» ввоз и регистрация на территории КР транспортных средств с правосторонним расположением руля запрещена. Данное решение было принято из-за увеличившегося количества ДТП указанного вида автотранспорта на автодорогах, в т.ч. с тяжёлыми последствиями.

VESTI.KG