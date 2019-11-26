Почему не ездили автобусы в Бишкеке? Ответ мэрии

Горожане накануне пожаловались, что долго ждали автобусы на остановках, но они так и не приехали. Ранним утром вторника наблюдалась такая же ситуация.

Накануне 49 автобусов не выходили в рейс в Бишкеке из-за не приспособленных к морозам покрышек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан директор Бишкекского пассажирского автотранспортного предприятия Нурлан Койчубаков.



В Бишкеке 188 водителей автобусов не прошли тест на знание ПДД. Им дали шанс

Накануне и сегодня утром в Telegram-группе "Бишкек сегодня" были жалобы, что автобусы не курсируют и бишкекчане опаздывали на работу, ожидая общественного транспорта.

Койчубаков отметил, что вчера было принято решение не выпускать в рейс 49 единиц транспорта, в основном на 48-й и 36-й маршруты. Он заверил, что автобусы начали ездить сегодня с 9:00. Муниципальное предприятие "Тазалык" ведет посыпку улиц, где курсируют автобусы.

"Проблема в китайских всесезонных шинах. Практика показала, что в первые же морозы автобус ведет в сторону из-за этих покрышек. Проводились тесты на автобазе. Мы думали, что если резина будет хорошей, то новые шины брать не будем. Но это оказалось не так. Новые белорусские шины уже в пути. Хотя пока непонятно, как они себя поведут при нашей погоде", — пояснил он.

Койчубаков пояснил, что мог бы вчера под свою ответственность выпустить автобусы, но не хотел рисковать — могли быть аварии и пострадавшие из-за скользких шин.

Глава предприятия добавил, что понятия "зимние шины" для городского общественного транспорта нет, в любое время года используются всесезонные.

В апреле прошлого года были закуплены 60 автобусов из Китая.

sputnik.kg