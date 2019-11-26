Главы МВД Кыргызстана и Турции обсудили расследование убийства Саймаити



Гражданин Китая Айеркен Саймаити был убит 10 ноября в Стамбуле. До убийства он рассказал журналистам, что участвовал в незаконном выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Министр внутренних дел Кыргызстана Кашкар Джунушалиев провел переговоры с турецким коллегой Сулейманом Сойлу. Одной из тем было расследование убийства бизнесмена Айеркена Саймаити, сообщает пресс-служба МВД КР.

Телефонный разговор с Сойлу состоялся накануне, 25 ноября.

"В ходе разговора достигнута договоренность о предоставлении Кыргызстану интересующей информации по убийству Саймаити", — отмечает МВД.

Джунушалиев также встретился с советником по внутренним делам посольства Турции в КР Мехметом Татлы и представителем жандармерии МВД Турции при посольстве Тунжаем Аляном.

"В ходе более часовой встречи обсуждались разные вопросы, в том числе ход расследования убийства Саймаити", — говорится в сообщении.

Гражданин Китая Саймаити был убит ноября в Стамбуле. 22 ноября аппарат президента КР сообщил, что кыргызстанская сторона совместно с Турцией будет расследовать это убийство.

Момент убийства Айеркена Саймаити попал на видео — стреляли в упор

Напомним, совместное расследование двух СМИ по поводу контрабанды из Китая было опубликовано в минувший четверг. В нем утверждается, что клан Матраимовых, в том числе экс-заместитель главы Государственной таможенной службы Райым, вел бизнес с другим влиятельным кланом — семьей Хабибулы Абдукадыра. Материал основан на данных бизнесмена Саймаити.

В расследовании говорится, что Саймаити рассказал, как "отмывал" деньги семьи Абдукадыра, речь шла о более 700 миллионах долларов. Перед смертью он передал журналистам часть документов и сообщил о коррупционных схемах, но последний и самый важный пакет, как утверждается, передать не успел. Накануне, 24 ноября, секретарь Совбеза подтвердил, что средства были выведены.



sputnik.kg